Festival Coreano conquista Barrio Escalante

La cultura y los sabores de Corea del Sur tomarán San José con diez días de actividades para todo público.

La iniciativa corresponde a una nueva edición del Korea Story Festival, organizada por Distrito G y la Embajada de la República de Corea en Costa Rica.

Del 9 al 19 de julio, la programación ofrecerá experiencias gastronómicas, proyecciones de cine, talleres de K-Beauty y exhibiciones de arte en distintos puntos de la capital, con Barrio Escalante como uno de sus principales escenarios.

“A través de este evento esperamos que los costarricenses puedan comprender la vida y la cultura coreana y crear recuerdos especiales mediante experiencias que involucran el cine, la gastronomía y el K-Beauty”, destacó la Embajada de la República de Corea en Costa Rica.

En total, 12 restaurantes de Barrio Escalante prepararán versiones de algunos de los platillos más representativos de la cocina coreana, con el propósito de acercar al público a sus sabores y tradiciones.

Las preparaciones fueron desarrolladas bajo la asesoría de Nam Dajeong, chef oficial de la Embajada de la República de Corea en Costa Rica, quien cuenta con amplia experiencia promoviendo la cocina tradicional coreana en el país.

La programación también contempla la exhibición gratuita de tres películas en el Cine Magaly.

El 9 de julio se proyectará “Joint Security Area (JSA)”, el 10 de julio será el turno de “Hunt” y el 11 de julio llegará “Concrete Utopia”, producciones seleccionadas por mostrar diferentes momentos de la historia y la sociedad de Corea.