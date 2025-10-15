El fertilizante Toledo, desarrollado por la empresa costarricense Innovaciones Circulares, fue seleccionado para realizar investigaciones en el Donald Danforth Plant Science Center, uno de los centros científicos agrícolas más reconocidos de Estados Unidos, ubicado en San Luis, Misuri.

La compañía fue escogida junto con otras startups de Argentina, Chile, México, Colombia y Ecuador como beneficiaria del Fondo de Acceso a Instalaciones Centrales, una iniciativa de Cultivar STL que busca impulsar la innovación agrícola en América Latina.

Fertilizante tico. Foto: cortesía.

Joaquín Víquez, gerente de Innovaciones Circulares, explicó que esta oportunidad permitirá validar la efectividad del fertilizante Toledo, elaborado a partir de procesos de mineralización natural que recuperan el fósforo de residuos agrícolas.

“Nuestro fertilizante a corto plazo se comporta igual que otros tradicionales, pero lo mejor es que a largo plazo deja residuos de fósforo para que los cultivos los puedan seguir utilizando, además, es un producto basado en economía circular porque usa residuos agrícolas, ahora lo vamos a poder probar en un centro de investigación destacado para seguir desarrollando esta innovación”, relató Víquez.

El fertilizante será evaluado en comparación con productos convencionales, midiendo la salud y crecimiento de las plantas, con apoyo de los laboratorios de Química Bioanalítica, Fenotipado, Ciencia de Datos y Crecimiento del Centro Danforth.

“Nuestras instalaciones centrales no solo proporcionan tecnologías únicas, sino también los expertos para aplicarlas. Los proyectos seleccionados encajan perfectamente con nuestras capacidades para reducir riesgos y validar sus productos”, destacó Katie Murphy, directora del Laboratorio Central de Fenotipado.

Fertilizante seleccionado. Foto: cortesía.

Desde el 2012, Innovaciones Circulares ha trabajado en soluciones sostenibles para el sector agrícola costarricense.

Este reconocimiento internacional posiciona a la empresa y al país como referentes en el desarrollo de tecnologías circulares y sostenibles aplicadas a la agricultura.