Un video compartido por Bomberos muestra el nivel de afectación del gran incendio que consumió una bodega que contenía resina, diésel y gas LP en una planta empacadora de Demasa.

El reporte de la Benemérita señala que el área total es de 10.300 metros cuadrados, sin embargo, las llamas consumieron 3.000 metros cuadrados.

Se trataría de la planta empacadora, de una estructura mixta de concreto y metal, informó Bomberos.

Para la atención de la emergencia se necesitó apoyo de las estaciones de Cariari, Guápiles y Siquirres.

En el lugar trabajan más de 50 bomberos y equipos de la Cruz Roja Costarricense. Debido a las afectaciones, 150 personas fueron evacuadas.

“Nuestros equipos colaboran en la atención de pacientes y en el apoyo a los compañeros bomberos. Hasta el momento se evacuaron 150 personas, todas en buenas condiciones”, informó Cruz Roja.

En el lugar están:

1 vehículo operativo.

6 unidades básicas.

1 primera intervención.

Tres ambulancias más se encuentran en ruta. La Cruz Roja Costarricense se mantendrá en el lugar el tiempo que sea necesario para la atención de esta emergencia.

Videos compartidos por el Benemérito Cuerpo de Bomberos evidencian el nivel de afectación en el lugar, donde incluso, a varios metros, se observa la columna de humo provocada por el siniestro.

No hubo víctimas mortales en el suceso.