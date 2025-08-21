El candidato presidencial Fernando Zamora, del partido Nueva Generación, (PNG) aseguró que el tema de la inseguridad no recae únicamente en el Poder Ejecutivo y anunció que, de llegar al gobierno, impulsará una ley de ejecución de la pena y un paquete de reformas en la Asamblea Legislativa.

Entre sus propuestas destacan endurecer las reglas para delitos como narcotráfico, crimen organizado y homicidios, eliminando la posibilidad de medidas cautelares alternativas y estableciendo como obligatoria la prisión preventiva en casos donde exista peligro para víctimas, testigos o la comunidad.

“Proponemos que en casos severos se amplíe el plazo de detención, aumentándola a no menos de 48 horas antes de ir al juez”, señaló.

Zamora sostuvo que “Costa Rica necesita un sistema de justicia verdaderamente independiente“. Señaló que tanto el Ministerio Público como la Sala Constitucional operan bajo el Poder Judicial, lo que, a su criterio, limita su autonomía.

Explicó que el Ministerio Público debe investigar a jueces, magistrados y personas con poder, pero depende de la misma estructura que posteriormente puede ser objeto de investigación.

Lo mismo ocurre con la Sala Constitucional, que, según dijo, “debería representar la máxima garantía de derechos ciudadanos”, pero permanece condicionada por la lógica corporativa de los jueces y magistrados.

Por esta razón, el candidato plantea separar ambos órganos del Poder Judicial para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar resoluciones más imparciales y transparentes.