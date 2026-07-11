Fernando Lesme: “Me encantaría representar a Costa Rica”

Fernando Lesme llegó al Club Sport Herediano con un objetivo claro: aportar goles y pelear por títulos. Sin embargo, el atacante paraguayo también tiene en mente una posibilidad que podría cambiar su futuro deportivo: representar a Costa Rica.

El delantero reveló que está cerca de cumplir los requisitos para optar por la nacionalidad costarricense y dejó abierta la posibilidad de defender la camiseta de la Tricolor.

“El próximo año creo que cumplo cinco años acá y quiero sacar la nacionalidad. Voy a esperar a ver qué pasa porque estoy joven, pero no le cierro la puerta a Costa Rica. Este es mi segundo país y estaría encantado de representarlo”, comentó Lesme.

El atacante, quien llegó al fútbol nacional en 2022 y tuvo pasos por equipos como Municipal Grecia, Liga Deportiva Alajuelense y Municipal Liberia, reconoció que la nación se convirtió en un lugar importante para su carrera profesional.

Asimismo, el guaraní destacó que el Team estuvo interesado en él cuando vestía la camiseta del cuadro griego.

“Desde que estuve en Grecia, Herediano estuvo interesado. Se dio la coincidencia de que este torneo quedaba libre y apareció la oportunidad de venir acá”, explicó.

Ahora, Fernando Lesme inicia una nueva etapa con el campeón nacional, pero con una posibilidad adicional en el horizonte: convertirse en ciudadano costarricense y, algún día, defender los colores de “la Sele”.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra