Fernando Lesme: de héroe a villano con Herediano

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El paraguayo Fernando Lesme tuvo la oportunidad de darle un triunfo al Club Sport Herediano contra Liga Deportiva Alajuelense, sin embargo, su lanzamiento de penal se estrelló en el poste y todo se vino abajo.

Todo pintaba para que firmara una noche épica, pero, sobre todo, necesaria para el “Team”, que lucha por abandonar el sótano del Torneo de Apertura 2026, pero con el empate obtenido contra los manudos, no fue posible.

Foto: Jorge Castillo

Ante la consulta hacia Jafet Soto de por qué el suramericano tiró el penal, no quiso profundizar la decisión.

“Eso se lava en casa y en el vestidor. Yo fui jugador y a veces hay sensaciones dependiendo el momento”, manifestó el técnico florense.

El atacante había anotado al cierre del primer tiempo ante su exequipo. Su grito fue de desahogo, pues no ha tenido un buen arranque con los florenses y venía de estar fuera varias semanas producto de una lesión.

Lesme tuvo la oportunidad de darle la ventaja a su equipo y encaminar una posible victoria como visitantes, pero no fue posible y, tras 11 jornadas, los florenses se ubican en el sótano de la tabla de posiciones.