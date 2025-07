Fernando Lesme está de regreso en el fútbol costarricense, pero no por decisión propia. El atacante paraguayo, quien dejó Liga Deportiva Alajuelense en medio de una abrupta salida, admitió que no pensaba volver al país, pero la insistencia del técnico José “Pepe” Cardozo lo hizo cambiar de opinión.

“Yo estaba tranquilo en mi casa, con mi antiguo club (Club General Caballero, primera división de Paraguay), y me entró una llamada del profe Pepe. Me motivó y no lo pensé”, expresó el nuevo delantero de Liberia.

Lesme había dejado Costa Rica con un mal sabor de boca, luego de que el cuerpo técnico rojinegro, encabezado por Alexandre Guimarães, decidiera prescindir de sus servicios.

“Yo estaba tranquilo acá en Costa Rica y, de la nada, me hicieron una llamada donde me dijeron que fuera a hablar con el gerente en ese momento (Javier Santamaría), y me dijo que el profesor no contaba conmigo. Entonces, ¿para qué seguir? Obviamente me chocó y tuve que irme, aunque no quería”, explicó.

A pesar de que un club de media tabla le ofreció continuar en el país tras su salida de Alajuelense, Lesme rechazó la oportunidad, marcado por lo vivido.

“Cuando estuve en Alajuelense, un club se me acercó, pero la verdad no me quise quedar en Costa Rica porque ya me sentía mal con todo lo que había pasado”, recordó. “La afición no me trató mal. Tampoco puedo decir que la directiva y los jugadores me trataran mal. Fue más una decisión técnica, y solo queda aceptarlo”.

El futbolista reconoció que quedó “traumado” por aquella experiencia, y que por eso su regreso no era algo que tuviera contemplado. Sin embargo, la figura de Cardozo fue determinante.

Ahora, Fernando Lesme intentará reencontrarse con su mejor versión bajo el mando de un técnico y compatriota que confía plenamente en él.