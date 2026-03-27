Después de empatar 2 a 2 ante Jordania en Turquía, en el primer juego del técnico Fernando “Bocha” Batista, el estratega hace un repaso de lo bueno y lo malo del equipo de todos.

¿Con qué se queda de este encuentro?

Era un partido del que sabíamos iba a ser complicado, duro, de una selección mundialista y que viene trabajando junta hace mucho tiempo. Me quedo con el orden del equipo en el primer tiempo, pues entendieron lo que pretendíamos y me quedo con la mentalidad de no dar el juego por perdido. Ante una selección muy fuerte los cambios le dieron aire al equipo, hubo intensidad y actitud, de esa que no hay que perderla. Hay que trabajar mucho y hay cosas por mejor, pero contento con la actitud y las ganas de los muchachos.

¿Por qué la diferencia del primero al segundo tiempo?

Ellos encuentran el penal al comenzar el segundo tiempo y eso pesa. Me quedo con la tranquilidad de no desesperarse. La idea era buscar más fútbol y estaban bien parados, pero por momentos tuvimos la posibilidad de empujar y salgo satisfecho porque son solo 48 horas de trabajo.

¿Cuánto le preocupa el no tener un delantero 9?

Las características de Alcócer, Zamora y Madrigal son más de mediapunta o de jugar por banda. No es el nueve de punta entre los centrales. La mayoría son extranjeros, pero está en nosotros trabajar si no lo tenemos. Esta Ugalde, pero debemos buscar suplir esa falta de 9, pero estoy contento con el funcionamiento del equipo.

¿Qué fue lo mejor?

El orden que tuvo el equipo, que siempre presionó alto. La idea es jugar lejos de nuestro arco y de media cancha hacia adelante. Tuvimos 48 horas de trabajo y poco tiempo, pero lo que les he dicho lo han entendido. Hay movilidad, funcionamiento con la pelota, pero no tengo duda de que con trabajo lo iremos consiguiendo.

¿Algo no pudo implementar por el poco tiempo?

Yo no me quedo con un sistema, sabíamos del rival con rapidez por las bandas y los internos no estaban fijos. Se planteó de esa manera, pero mi edad es jugar en campo rival, presionar la pos pérdida del balón y agarrar al rival mal parado. Es una selección preparada y trabajada. En algunas cosas me voy conforme, más allá del resultado y en otras hay que trabajar.