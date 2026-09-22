Fernández viaja a Colombia y jerarcas dan balance de seguridad

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández viajó a Colombia para reunirse en Barranquilla con el mandatario Abelardo de la Espriella.

Catalogado por Presidencia como una “visita de urgencia”, el viaje se anunció con un video que incluye aviones y helicópteros militares, advirtiendo que tomarán “medidas extremas”.

El objetivo del encuentro es reforzar la lucha regional contra el narcotráfico e intercambiar inteligencia para frenar a las organizaciones criminales transnacionales. La mandataria justificó la urgencia señalando que las constantes operaciones policiales en Colombia provocan que grupos delictivos busquen desplazarse hacia Costa Rica.

Ante este panorama, Fernández expresó de forma contundente: “Que la basura de allá no se venga para acá”.

Previo a la llegada de la gobernante, De la Espriella presentó un balance de seguridad destacando la captura de 27 criminales, la neutralización de alias “Huevo” y el rescate de cuatro menores reclutados por narco-terroristas. El presidente colombiano informó además que desde el 7 de agosto contabilizan 22.462 capturas y 93 toneladas de estupefacientes incautadas, enfatizando que “el Estado nunca pierde”.

El marco estratégico del Escudo de las Américas

Este acercamiento se vincula directamente con la inclusión de Costa Rica en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada en Miami por el presidente estadounidense Donald Trump en marzo de 2026.

En esa oportunidad, Costa Rica fue destacada entre un selecto grupo de naciones latinoamericanas reconocidas por Washington como socios estratégicos en la lucha antidrogas.

Durante aquel anuncio, Fernández calificó a Estados Unidos como “nuestro socio confiable y aliado estratégico contra el crimen organizado y el narcotráfico”. Además, manifestó que existía “una enorme expectativa”.

“Hay una excelente relación de trabajo que debe continuar en el próximo mandato y mi anhelo es trabajar igual de bien o hasta mejor de lo que se ha hecho en este gobierno”, dijo Fernández.

Ese antecedente refuerza la necesidad de consolidar alianzas estratégicas para contener la delincuencia transnacional.

Autoridades de seguridad rinden informe y piden reformas

Antes del viaje, los jerarcas de seguridad (el ministro de Seguridad, Gerald Campos; el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; y el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez), brindaron un informe sobre la violencia. Campos afirmó que el gobierno está “en pie de lucha contra el narcoterrorismo, los narcos o asesinos, porque lo que ha venido a hacer esta gente con Costa Rica es a sembrar miedo y terror entre las personas de bien”.

El ministro remarcó la instrucción de “cero tolerancia a la delincuencia” dada por la gobernante.

“Tenemos una señora presidente que está liderando como una dama de hierro esta lucha contra la criminalidad”, expresó el ministro de Seguridad.

Campos sostuvo además que “las fronteras las tenemos los buenos. Los malos andan a la libre y no queremos eso para Costa Rica”.

Detalló que el 73% de los 590 homicidios registrados corresponden a personas con antecedentes penales. Por su parte, Gabriel Aguilar reveló que el 32% de los fallecidos (186 personas) estuvo en prisión. “Pudimos haber evitado la muerte de unas personas”, lamentó Aguilar, urgiendo a los jueces a no liberar delincuentes y a los diputados a aprobar 12 proyectos de ley estancados.