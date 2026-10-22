Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La reelección de Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República por un nuevo periodo de cuatro años, acordada por la Corte Plena hasta octubre de 2030, desató controversia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Pese a que el jerarca obtuvo el respaldo de los magistrados —quienes destacaron su calificación de 98,95% y su labor contra el crimen organizado—, el Gobierno reaccionó con severos cuestionamientos hacia la gestión del Ministerio Público.

Durante su alocución, la presidenta Laura Fernández, expresó su descontento con la decisión de los altos jueces, asegurando que el resultado responde a una estrategia calculada.

“Yo lo primero que voy a decir es que no me sorprende. Él tenía varios meses de estar en una campaña política para alcanzar esa reelección. Lamento la decisión. No, no voy a ser hipócrita en esto. Tampoco voy a ser hipócrita en desearle lo mejor”, expresó Fernández.

Fotografía Jorge Castillo

La mandataria fustigó la falta de articulación entre la Fiscalía y el Gobierno, calificando como un “grave error” el ausentismo de Díaz en reuniones de seguridad. Asimismo, acusó al fiscal general de instrumentalizar la justicia con fines políticos contra el Gabinete y de abrir causas sin fundamento sólido, citando una investigación por prevaricato iniciada por la publicación de una fe de erratas en el diario oficial La Gaceta.

“Creo que es importante que él tome conciencia y pare de politizar politiqueramente la justicia de este país. Nuestro país está para más. Creo que saltan a la vista problemas de falta de transparencia y hasta de corrupción por parte de don Carlo, nombramientos a dedo, problemas de faldas que no le van a un fiscal general”, finalizó la Presidenta.

La mandataria denunció además una distancia sistemática del Poder Judicial, atribuyéndola a un “cálculo político o por pura mezquindad”.

Por su parte, el ministro Rodrigo Chaves respaldó las críticas de Fernández, pero desplazó la responsabilidad principal hacia los integrantes de la Corte Plena, calificando la situación de “vergüenza para el país”.

“Yo creo que usted fue extremadamente elocuente y clara. No sorprende, reitero, eso que usted dijo, es una vergüenza para el país. No es culpa de don Carlo. Él es un hombre que yo no creo tenga control de sus actividades profesionales. La tienen algunas y algunos magistrados. La culpa no es de Carlo. Él es el que pone la cara que da vergüenza. La culpa es de quienes desde hace 20, 30, 40 años nombraron a estos 21 o 22 magistrados”, criticó Chaves.

Fotografía Jorge Castillo

El Ministro enfatizó que el problema no radica en el personal operativo del Poder Judicial, donde reconoció la existencia de “14.000 personas decentes”, sino en la cúpula de la Corte Plena. El jerarca concluyó advirtiendo sobre las consecuencias de no contar con apoyo legislativo suficiente para impulsar reformas institucionales.

Con esta decisión, Díaz continuará al frente de la persecución penal durante los próximos cuatro años, en un clima de marcada confrontación e interrogantes sobre la relación entre ambos poderes.