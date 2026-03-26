La mandataria electa Laura Fernández aceptó la solicitud de tener una reunión con Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde le pedirá cuentas sobre los cuestionamientos que rodean al Poder Judicial.

Por medio de una carta, la actual ministra de la Presidencia le respondió a Aguirre la solicitud de audiencia y pactarán un espacio después del 8 de mayo para hablar sobre las reformas que necesita el sistema costarricense.

Incluso, Fernández puso sobre la mesa una eventual separación de Aguirre como máximo jerarca de la Corte.

“Si por alguna razón (no quiero suponer por qué será) él ya no quiere seguir al frente del Poder Judicial porque no le alcanza la energía o la capacidad. Pues que también le haga al pueblo de Costa Rica el favor de hacerse un lado y que el país tenga al frente de los poderes de la República a gente capaz”, subrayó la futura jerarca.

Uno de los temas que quiere tocar Fernández será las acciones que se deben tomar dentro del sistema, tras la extradición de Celso Gamboa, ya que ocupó el cargo de magistrado de la Sala III.

En la respuesta enviada por la futura mandataria en la que respondió la confirmación de la cita, aparecían algunos dardos en contra del funcionamiento del Poder Judicial, así como de la gestión de Aguirre a la cabeza de la Corte.

Incluso, señalaba que, aunque respetaba la división de Poderes, el trabajo suyo “era parte de los problemas y no de las soluciones”.

“Mi carta es una respuesta a esa invitación para que ojalá ampliemos, me encantará que conversemos sobre la situación del Poder Judicial, no voy a ser hipócrita respondiéndole que desconozco la situación”, aseguró.

Ante la noticia, el presidente Rodrigo Chaves celebró la reunión, pero no mostró el mismo optimismo que tenía Fernández.

“Doña Laura es una mujer extraordinaria, ella no pierde la fe, pero yo le digo que se compre un sillón bien cómodo, un buen iPad con bastantes libros, por si ella tiene que esperar años para que Orlando Aguirre mueva un dedo o se despeine en tratar de ayudar al país”, comentó el actual jerarca.