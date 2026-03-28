Fernández tacha a defensores del control político como “vieja política”

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

En medio de la intención del oficialismo de reducir los espacios de control político en el Plenario Legislativo la presidenta electa Laura Fernández, cuestionó la utilidad de esos tiempos y los vinculó con prácticas de “la vieja política”.

Fernández defendió la necesidad de aprovechar mejor las sesiones y criticó que la Asamblea dedique horas a intervenciones que, a su juicio, no generan resultados concretos.

“Las voces que se oponen a poner en control el control político parlamentario son las voces de la vieja política. Son las voces a las que les parece normal que nuestra Asamblea Legislativa pase horas pateando la pelota para adelante y no deciden nada”, afirmó.

La presidenta electa sostuvo que el país no puede permitirse más dilaciones en proyectos estratégicos.

Citó como ejemplo la modernización del mercado eléctrico nacional y cuestionó que la discusión se extienda por décadas sin resolución.

“¿Saben cuántos años tiene esta Asamblea Legislativa de parlamentar sobre ese proyecto? 30. ¿Cómo es posible que el pueblo de Costa Rica tenga 30 años esperando que los diputados tomen decisiones? Para eso los eligieron”, expresó.

Mientras tanto, Yara Jiménez, diputada oficialista que presidirá la próxima Asamblea, indicó que actualmente se destinan alrededor de siete horas y quince minutos a votaciones de proyectos, lo que considera insuficiente.

Por ello, anunció su intención de “optimizar” las sesiones y mejorar el uso del tiempo, aunque el planteamiento generó malestar en futuras jefaturas de fracción como Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana.

No obstante, en la misma línea del oficialismo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, respaldó el enfoque de la futura jerarca legislativa.

“Aquí no vamos a venir a hablar paja en controles políticos; será los miércoles que les dé una media hora para cosas muy importantes”, manifestó, aludiendo a la intención de concentrar y acotar esos espacios.

¿Es posible limitar el control político?

Desde el punto de vista jurídico, la discusión no es menor. El abogado constitucionalista Esteban Valverde recordó que la Asamblea Legislativa tiene “dos competencias por excelencia”: la creación de la ley y el control político.

Sobre este último, explicó que el reglamento prevé media hora de control político los lunes, martes y jueves, y una hora los miércoles, por lo que Valverde advirtió que suprimir estos espacios en una o varias sesiones implica una modificación del orden del día.

“Una supresión del control político en una sesión o en dos sesiones o en tres sesiones es una modificación del orden del día y amerita 38 votos para poder hacerse”, mencionó.

Además, subrayó que la fracción que impulsa la presidencia legislativa no cuenta, de entrada, con esa mayoría calificada.

El especialista también puso sobre la mesa el tema de los derechos de las minorías parlamentarias.

Según indicó, cualquier alteración reiterada de los espacios de control podría interpretarse como una afectación a esos derechos y abrir la puerta a acciones ante la Sala Constitucional.

“El diputado o la diputada que sienta vulnerado su derecho podría recurrir y solicitar que se declare inconstitucional estas acciones”, afirmó, al advertir que podrían generarse vicios en las sesiones.

¿Por qué es clave el control político?

Más allá del pulso político, el debate toca la esencia del parlamentarismo. Valverde enfatizó que el control político “a veces se menosprecia, sin embargo, es el más importante”, porque la Asamblea es el contralor político de los demás poderes de la República y de las instituciones del Estado.

El constitucionalista recordó que el Parlamento no solo legisla, también fiscaliza, interpela y denuncia.

En ese marco se inserta la inmunidad parlamentaria, vigente desde la Constitución de 1949, que impide perseguir civil o penalmente a un diputado por lo que diga en el Plenario. Esta garantía, explicó, busca que el legislador no tenga miedo de exponer hechos controvertidos o denunciar irregularidades.

Así, mientras el oficialismo insiste en que se requiere mayor eficiencia y menos intervenciones que “no producen nada”, los sectores críticos advierten que reducir el control político podría debilitar uno de los pilares del sistema republicano.