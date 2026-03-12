Fernández sostuvo reuniones con altos mandos de Washington

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La presidenta electa Laura Fernández sostuvo reuniones con altos mandos estadounidenses durante su gira internacional por Estados Unidos en el evento llamado “Escudo de las Américas”.

Según explicó la futura mandataria durante la conferencia de prensa especial transmitida desde Chile, logró conversar con figuras como el secretario de Estado Marco Rubio para hablar de política exterior, con Peter Hegset, secretario de Defensa con temas de seguridad y Chris Wright, secretario de energía para hablar sobre los diferentes retos enfrenta el país.

Uno de los temas más relevantes fue la Ley de Armonización del Mercado Eléctrico, iniciativa que el Poder Ejecutivo ha insistido de forma especial para su aprobación. “Pudimos valorar las inmensas oportunidades que Costa Rica está perdiendo, ¡vean que tristeza ir a hablar de eso! Vimos en equipo como los 35 años que lleva la Asamblea Legislativa hablando de la necesidad de modernizar el mercado eléctrico y no se han podido poner de acuerdo”, subrayó.

Fernández lamentó que otros países que también forman parte de este “Escudo”, estuvieran avanzados en ciertos temas relacionados con el sector energético y que, en comparación, el país aún estuviera “estancado” con esta discusión.

Durante el espacio, tanto la mandataria electa como el presidente Rodrigo Chaves, aprovecharon para defender la firma del convenio con las naciones “ideológicamente alineadas del continente”, argumentando que a pesar de las criticas por su alto trasfondo militar, se trata de robustecer las herramientas para enfrentar al crimen organizado.

Además, Casa Presidencial informó que, durante su estancia en Chile, Fernández pudo reunirse con la figura política venezolana María Corina Machado.

“Abrazo por la libertad. Fue un encuentro casual, pero el abrazo de dos grandes mujeres no dejó ninguna duda sobre su compromiso de lucha por la libertad y el bienestar de sus pueblos”, informaron los perfiles oficiales de Zapote.