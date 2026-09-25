Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández afirmó que el Acuerdo Transpacífico todavía no cuenta con su aval ni ha sido tramitado ante la Asamblea Legislativa, por lo que antes de adoptar una decisión sobre la incorporación de Costa Rica considera necesario realizar un análisis sobre sus posibles efectos en los sectores productivos.

“Yo no he ni siquiera revisado el borrador de ese acuerdo. Hay quienes quieren dividirnos, usar el argumento del miedo y poner palabras en mi boca que nunca he dicho. Así que a todos los productores nacionales les informo que ese acuerdo no ha sido avalado por mi persona”, declaró Fernández, durante la actividad del 40 aniversario de Coopeagropal.

La mandataria señaló que el eventual impacto del acuerdo debe estudiarse antes de definir una posición como país, especialmente para determinar qué actividades podrían obtener beneficios y cuáles podrían enfrentar efectos adversos. También planteó que, en caso de existir sectores perjudicados, deberán valorarse mecanismos para atender esa situación.

Fernández agregó que el análisis deberá incluir una valoración técnica sobre los posibles ganadores y perdedores del acuerdo y las alternativas disponibles para estos últimos. Entre las opciones mencionó medidas de compensación o exclusión, sin adelantar cuál podría ser la posición final del Gobierno.

“Antes de cualquier decisión que se tome como país, hay que hacer un análisis concienzudo de cuáles son los beneficios, cuáles son los sectores en los que va a haber mejoras y en los puntos donde pueden llevar sus productos”, manifestó.

La presidenta también aseguró que su vínculo familiar con productores agrícolas influye en su interés por conocer los efectos que una eventual decisión tendría sobre ese sector. Fernández afirmó que no tomaría una determinación que pueda afectarlo sin un análisis previo y con participación de los distintos actores.

“No estoy nada interesada en que mi abuelo venga a jalarme las patas. Así que ningún productor de Costa Rica puede ver en mí a una presidenta que se atrevería a tomar ninguna decisión que vaya a afectarles sin haber hecho un análisis en equipo”, indicó.

Posteriormente, confirmó que la sesión de trabajo se realizará el 9 de octubre en Casa Presidencial, con participación de los sectores involucrados. El encuentro está previsto de 9 a.m. a 4 p.m., aunque Fernández señaló que se utilizarán las horas necesarias para analizar el acuerdo.

La sesión permitirá a los participantes presentar argumentos a favor o en contra del acuerdo, así como plantear posiciones intermedias.

Sobre Transpacífico

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es un acuerdo comercial que reúne a 12 economías de Asia-Pacífico y América, entre ellas Japón, Australia, Canadá, Chile, México, Perú, Nueva Zelanda y Vietnam.

El bloque representa cerca del 15% del PIB mundial, 18% del comercio global de bienes y un mercado de unos 600 millones de consumidores.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) estima que las exportaciones costarricenses hacia los países del CPTPP aumentarían en $62 millones, impulsadas principalmente por vegetales, frutas y nueces. También proyecta aumentos en carnes e industria alimentaria.

Para el sector agrícola costarricense, la apertura también implica mayor competencia para productores nacionales, ya que el acuerdo regula el acceso de mercancías y las condiciones comerciales entre los miembros. Esto podría impactar sectores como el ganadero, productores de leche, arroz y café.