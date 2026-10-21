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La presidenta de la República, Laura Fernández, se refirió al proyecto de Armonización Eléctrica que fue rechazado por la Asamblea Legislativa el pasado martes, luego de que, en segundo debate, no alcanzó los 38 votos necesarios.
La mandataria aseguró que “lamenta la decisión” tomada por los congresistas de oposición, a la vez que anunció que el Poder Ejecutivo alista una nueva iniciativa que no requiera 38 votos.
“El Partido Liberación Nacional (PLN) está hincado a los intereses del Frente Amplio”, aseguró Fernández.
A su vez, la mandataria fue más crítica con el accionar verdiblanco e indicó que la bancada le dio la espalda al país.
La Presidenta indicó que no harán negociaciones de votos.
“No negocio con terroristas políticos”, enfatizó Fernández.
Además, indicó que, a su criterio, el PLN “va a llegar a desaparecer”.
“No voy a renunciar a hacer lo correcto por este país”, finalizó la mandataria.