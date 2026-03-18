Fernández renuncia al 58% de la deuda política 

La presidenta electa Laura Fernández, anunció durante su ratificación oficial ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que renunció a más de la mitad de la deuda política.

Según explicó la futura mandataria, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación política que la llevó al poder, dejará de percibir cerca de ¢11.500 millones debido una promesa hecha al iniciar la carrera electoral.

“Cuando inicié la campaña le prometí a los costarricenses una campaña austera, porque creo que la política no es un negocio. Me prometí desde el inicio de la campaña a renunciar al 25% al menos y lo que dejaremos de utilizar es mucho más que eso, es un 58% del monto al que el PPSO”, subrayó.

De acuerdo con su tesis, la decisión corresponde a un tema moral y de principios éticos, pues asegura que “cree que la política es servicio y no una maquinaria para hacer festines del dinero público de los costarricenses”.

Ante esta noticia, Grupo Extra consultó a Mayuli Ortega, diputada electa y presidenta del partido, quien aseguró que no tenían problema con acatar la decisión de Fernández, al mismo tiempo que descarta que se convierta en una amenaza para los bonos de los inversionistas.

“Nunca va a haber ningún malentendido. Lo que ella ya ha dicho, ya lo dijo y eso es lo que se hace y siempre hemos estado de acuerdo con todo eso. Definitivamente no golpea en lo absoluto al partido. Creo que hemos sido honestos con lo que es la austeridad de la campaña y yo creo que tenemos que seguir dando el ejemplo”, puntualizó.

“Voy por ustedes”

Tras recibir el certificado, Fernández rindió un discurso en el cual envió un mensaje directo a las personas relacionadas con el crimen organizado: “voy por ustedes”.

Según manifestó la futura mandataria, el país tiene una oportunidad única de retomar el rumbo de la paz y erradicar la violencia por medio de mano dura en contra de las personas ligadas a este tipo de actividades.

“Hoy que tomo las credenciales como presidente electa, quiero dar un mensaje claro, directo y frontal al crimen organizado y al narcotráfico: Voy por ustedes. No los queremos en Costa Rica, no vamos a permitir que sigan causando dolor a nuestra gente, ni voy a consentir que perdamos la paz en los hogares” señaló.

No obstante, al ser consultada sobre si su estrategia contemplaba mantener a Mario Zamora como ministro de Seguridad Pública, insistió en que se encontraba estudiando todos los perfiles y que hasta finales de abril daría los nombres de su gabinete.

Ruta de la continuidad

Otro de los aspectos presentes en el discurso de Fernández fue reforzar la idea de que su mandato será una extensión de las iniciativas, proyectos y políticas germinados en este Gobierno.

La futura jerarca aseguró que el país seguirá transitando en “la ruta de la continuidad” afirmando que el país está mejor ahora que hace cuatro años, cuando Rodrigo Chaves llegó al poder.

“La ruta que continuaré es aquella que todos merecemos respeto, donde no hay ticos con corona. Esa es la ruta del cambio que se inició y yo continuaré”, aseguró la futura jerarca.

Además, aseguró que por esta ruta “no caminaba sola” pues aseguró que su equipo y sus votantes acompañarán su gestión, la cual marca espacios para personas que históricamente han sido marginadas como poblaciones en riesgo, zonas costeras y territorios rurales.