Fernández propone reformas al Poder Judicial como principal propuesta en plan de Gobierno

La candidata oficialista Laura Fernández tiene como principal propuesta realizar una transformación profunda del Poder Judicial, con la cual pretende separar a la Sala IV, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial.

Foto: Randall Sandoval

Además, promete intervenir en el método de elección de los magistrados para quitar “los puestos vitalicios” al mando de la Corte Plena.

Así lo detalló Fernández en la primera línea de acción de su plan de Gobierno, el cual se compone por 523 objetivos enmarcados en 5 ejes.

El primero está enfocado en la Justicia y Seguridad, donde además de buscar eliminar la mora judicial, también se busca combatir la violencia y el crimen organizado que azota al país.



Fernández, además de prometer la continuidad de Rodrigo Chaves, aseguró durante su discurso que será abierta a escuchar nuevas propuestas que provengan de otros partidos políticos.

“Estudiares todas las propuestas que formulen los restantes 19 candidatos presidenciales”, subrayó la candidata.

Durante la actividad, la aspirante oficialista estuvo acompañada por la jefa de bancada Pilar Cisneros, quien dio su plena confianza a la exministra.

“Estoy convencida desde el fondo de mi corazón que Costa Rica está lista para un cambio, no va a ser un cambio fácil, pero si profundo. Sé que ella (Fernández) va a seguir la ruta del cambio duro que este país necesita”, subrayó Cisneros.