La presidenta electa Laura Fernández visitó la Asamblea Legislativa para estudiar el avance de sus 7 proyectos de Ley prioritarios que le puso en agenda a los distintos jefes de fracción.

Según detalló, está a la espera de que esta semana se apruebe el proyecto del préstamo para financiar la ampliación de la Ruta 1.

Foto: Issac Villalta.

Así como asegura que en los días restantes se continúe con otras iniciativas como el tema de Crucitas y el proyecto sobre médicos especialistas.

“Pueden ponerse una flor en el ojal, ojalá que lo aprueben yo he puesto de mi parte. He visitado fracción por fracción para reiterarles la importancia de este proyecto, porque las presas nos están ahogando”, aseguró.

Foto: Issac Villalta.

Durante su presencia en Cuesta de Moras, la futura mandataria aprovechó para reunirse con la fracción de la Unidad Social Cristiana y el Liberal Progresista.

Se espera que el próximo lunes tenga una reunión con el Frente Amplio.