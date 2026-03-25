Fernández pedirá cuentas en reunión con Poder Judicial

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La mandataria electa Laura Fernández aceptó la solicitud de tener una reunión con Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde le pedirá cuentas sobre los cuestionamientos que rodean al Poder Judicial.

Por medio de una carta, la actual ministra de la Presidencia le respondió a Aguirre la solicitud de audiencia y pactarán un espacio para hablar sobre las reformas que necesita el sistema costarricense.

Incluso, Fernández puso sobre la mesa una eventual separación de Aguirre como máximo jerarca de la Corte.

“Mi carta es una respuesta a esa invitación para que ojalá ampliemos, me encantará que conversemos sobre la situación del Poder Judicial, no voy a ser hipócrita respondiéndole que desconozco la situación”, aseguró.

Uno de los temas que quiere tocar Fernández será las acciones que se deben tomar dentro del sistema, tras la extradición de Celso Gamboa, ya que ocupó el cargo de magistrado de la Sala III.