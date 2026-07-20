Fernández: “Hay más características de dictadores en las autoridades del Poder Judicial”

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró que en los jerarcas del Poder Judicial hay “más características de dictadura” que en el propio Poder Ejecutivo.

La reacción se dio este lunes en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, a propósito de las declaraciones de Carlo Díaz sobre la concentración del poder.

Díaz aseveró en una entrevista al programa Interferencia, de Radioemisoras UCR el pasado 6 de julio, que si los tres Poderes del Estado se concentran en la figura de Rodrigo Chaves “la democracia se acaba”.

“Es concentrar el poder de manera absoluta. Es tomar el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y lo que le falta, que es el Poder Judicial. Entonces, cuando usted oye, por supuesto que es la democracia la que está en juego. Si concentramos estos tres (Poderes) en Rodrigo Chaves, la democracia se acaba ¿y qué es lo que tenemos?, autoritarismo”, dijo Díaz en la entrevista.

Fernández había invitado a esta reunión a los jerarcas del Poder Judicial, pero el pasado viernes, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, le envió una carta donde rechazaron la invitación.

“Hay más características de dictadores en las autoridades del Poder Judicial, a propósito del Fiscal que ha hecho algunas manifestaciones de que yo tengo comportamientos y tomo acciones propias de un dictador”, dijo Fernández.

La mandataria enseñó a la prensa los campos vacíos que dejaron los jerarcas del Poder Judicial, quienes desde la semana pasada, anunciaron su ausencia.