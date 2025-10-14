La candidata oficialista Laura Fernández explicó el motivo de la foto que circula en redes sociales donde aparece ella junto al expresidente Óscar Arias, desmintiendo los rumores de que trabajó para su fundación.

Según detalló la aspirante presidencial, en una conferencia de última hora este martes, donde denunció la presencia de un micrófono en una casa que usa como oficina, la fotografía fue tomada cuando ella cursaba su etapa universitaria y en uno de los cursos, recibió como premio conocer al Nobel de la Paz.

“Esta va a ser una campaña sucia, de mucha desinformación. Ya yo empecé a ver en redes sociales fotos mías de hace 15 años de cuando estaba en la universidad y el profesor mío de un curso era don Constantino Urcuyo y nos dijo ‘el que saque la mejor nota de la clase lo voy a llevar a tomar café a la casa de Óscar Arias’ y esa fui yo“, subrayó.

Además, descartó tener algún nexo con el exmandatario argumentando que las teorías de su supuesto empleo en la Fundación Arias para la Paz “son cosas totalmente falsas“.

Fernández asegura que en dicha oficina personal, le insertaron un micrófono detrás de un tomacorriente como aparente método de espionaje, por lo que procederá a denunciarlo ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).