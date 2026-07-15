Fernández entrega reconocimiento a Bomberos y Cruz Roja por labores de rescate en Venezuela

La presidenta de la República, Laura Fernández, entregó un reconocimiento al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y a la Cruz Roja Costarricense por su participación en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

El homenaje se realizó este miércoles durante la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo. Luis Salas Sánchez recibió el reconocimiento en representación del Cuerpo de Bomberos, mientras que Wagner Leiva lo hizo en nombre de la Cruz Roja Costarricense.

“En nombre del pueblo de Costa Rica dijeron presente ante la calamidad en Venezuela”, manifestó Fernández durante el acto.

La mandataria destacó el trabajo realizado por los rescatistas costarricenses y aseguró sentirse orgullosa de la respuesta brindada por ambas instituciones ante la emergencia.

“Me siento profundamente orgullosa del servicio que brindaron. Fuimos un ejemplo a nivel mundial de la solidaridad ante la calamidad”, añadió.

Costa Rica envió a Venezuela un contingente compuesto por especialistas de Bomberos y de la Cruz Roja para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.