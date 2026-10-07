Fernández enfatiza apoyo a la DEA: “Que caiga quien tenga que caer”

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, se refirió a las fotos y videos que la vinculan con el extraditable chino-tico y a los productores musicales detenidos esta mañana.

La mandataria hizo una serie de reflexiones:

“Me alegró cuando por primera vez vino la DEA a Costa Rica”

“La DEA seguirá operando en Costa Rica mientras yo sea presidenta (…) seguirán persiguiendo criminales”.

“El narcotráfico y lavado de dinero son crímenes transnacionales y por eso son difíciles de combatir”

“Don Stockwell me lo he topado muchas veces en la calle”

“¿Quién sabe uno quién le corta el pelo, le pinta las uñas o le lava el carro?”

La Presidenta hizo énfasis en que siempre dará la cara en las cosas positivas o negativas en las que se les vincula y enfatizó que caerá “quien tenga que caer”.

“Hay que afrontar todas las cosas por igual con transparencia”, mencionó la Presidenta.

Fernández añadió que le alegró cuando por primera vez vino la DEA a Costa Rica.

“Estas personas, presuntamente lavadoras y narcotraficantes, eran empresarios exitosos a los ojos de las personas”, indicó Laura Fernández.

“Mientras yo sea presidenta le voy a dar la cara al pueblo de Costa Rica siempre”, enfatizó.

Sobre las detenciones

Los reconocidos productores de eventos Don Stockwell y Hugo Barboza Benavides figuran entre las personas investigadas dentro de una causa por el presunto delito de legitimación de capitales, que este miércoles llevó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público a ejecutar varios allanamientos.

Las autoridades judiciales intervinieron las viviendas de ambos empresarios como parte de una investigación que busca determinar un eventual vínculo entre actividades relacionadas con la industria del entretenimiento y una estructura que, según la investigación, estaría relacionada con un sujeto conocido con el alias de “Sobrino”.