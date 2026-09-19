Fernández en Sarapiquí: Inauguración de obras y critica al PLN

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

A días de su primer viaje al extranjero como mandataria, la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, visitó Sarapiquí para una gira en la zona.

Las actividades de la agenda combinaron la entrega de infraestructura vial estratégica, la inauguración de obras energéticas y duras posturas sobre política nacional e internacional.

La jornada arrancó en San Ramón de La Virgen, donde la mandataria inauguró el nuevo puente sobre el río Bijagual, obra ejecutada tras una inversión de 1900 millones de colones por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en al menos cinco puentes que beneficiarán a más de 2700 personas.

Ante vecinos de la comunidad, la presidenta defendió supervisar las obras en el campo para marcar diferencias respecto a administraciones anteriores. Durante su discurso fue enfática al señalar que “no vendemos humo a la gente”.

Fernández aseguró que su prioridad es resolver los problemas reales que padecen las personas en todo el país. Al explicar las razones de sus recorridos por áreas rurales en vez de permanecer en la Casa Presidencial en Zapote, la gobernante manifestó: “Me interesa estar cerca de las necesidades de las comunidades”.

“No es lo mismo que venga el ministro o que venga don Alejandro Picado (presidente ejecutivo de la CNE) a revisar el avance de los puentes a que venga yo, porque yo puedo socar las tuercas, porque yo puedo jalar el mecate, porque yo puedo llamar la atención”, enfatizó la presidenta.

Cuestionamientos políticos

y agenda de seguridad

La visita al cantón sirvió también para marcar postura legislativa. La presidenta arremetió contra el Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionando sus acciones respecto al proyecto de armonización eléctrica que fue rechazado por la bancada verdiblanca. En el acto estuvo acompañada por la diputada oficialista del partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel.

“Estoy enterada de que, en los corrillos de las reuniones del PLN, se ha dicho que reconocen la importancia de aprobar el proyecto pero que es una medalla demasiado grande para que yo me la ponga”, dijo la presidenta.

Por otra parte, la gobernante justificó la urgencia de su próximo viaje a Colombia para reunirse los días 22 y 23 de setiembre con el presidente Abelardo de la Espriella. Fernández detalló que los operativos antinarcóticos en ese país provocaron el desplazamiento de grupos criminales hacia Costa Rica. Ante esto, aseveró: “Que la basura de allá no se venga para acá”.

Inversión energética

La gira continuó en Horquetas, donde Fernández participó en la inauguración de la ampliación del Complejo Hidroeléctrico Cubujuquí de COOPELESCA R.L., obra de $63 millones para beneficiar a 79 mil hogares.

Durante el evento, la presidenta celebró el proyecto concluyendo: “Estoy feliz de estar con ustedes en este proyecto enorme, importantísimo, donde una vez más la zona norte de nuestro país nos vuelve a demostrar la capacidad gigante que tienen para generar desarrollo nacional”.

Uno de los pilares de la obra fue la expansión estratégica del embalse de Doña Julia. La capacidad de almacenamiento de la presa pasó de aproximadamente 150 mil a más de 520 mil metros cúbicos de agua.

Alcaldesa quedó fuera de la gira

La alcaldesa liberacionista del cantón de Sarapiquí, Vanessa Rodríguez, manifestó públicamente su posición tras no ser incluida por las autoridades del Poder Ejecutivo en la actividad oficial de inauguración de una nueva obra vial en la zona.

La gobernante local contextualizó que la infraestructura forma parte de un paquete de proyectos viales en rutas cantonales desarrollados con el apoyo de la CNE.

“Lamento que la presidente o su equipo, no sé quién, haya excluido a la Municipalidad, al gobierno local de esta celebración porque es una celebración”, declaró la funcionaria en sus redes sociales.