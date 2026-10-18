Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La estrategia de seguridad de El Salvador se convirtió en un punto de referencia para Laura Fernández, quien recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) junto al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en medio del interés por conocer de cerca el modelo aplicado por ese país contra la criminalidad.

La visita permitió a la mandataria costarricense observar las instalaciones de una de las cárceles más emblemáticas de la política de seguridad salvadoreña, un modelo que ha generado atención internacional por sus medidas de control penitenciario y su papel dentro de la estrategia del Gobierno de Bukele.

El encuentro también estuvo acompañado de un mensaje dirigido a Costa Rica. A través de su cuenta oficial, Bukele expresó su confianza en que el país pueda alcanzar una situación de paz similar a la que, según él, logró El Salvador.

Fotografía cortesía presidencia El Salvador

“Siempre nos dijeron que vivir en paz era imposible, hasta que demostramos que sí se podía.

Gracias a Dios, nunca los escuchamos.

Hoy, más que nunca, estoy convencido de que esto es posible en cualquier lugar. Y nuestros hermanos de Costa Rica también van a lograrlo”

Fotos: Cortesía presidencia El Salvador

Las palabras del mandatario salvadoreño colocan la experiencia de su país en el centro de la conversación sobre seguridad en Costa Rica, mientras la visita de Fernández abre la atención sobre las medidas y prácticas que la presidenta considera relevantes para el contexto costarricense.