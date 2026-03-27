Fernández destaca buenos resultados de megacárcel salvadoreña

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, destacó los resultados obtenidos por El Salvador en la lucha contra el crimen organizado, especialmente tras la implementación de una cárcel de máxima seguridad que, según afirmó, permitió desconectar y desarticular a las bandas criminales.

Durante una entrevista con el medio internacional DW, Fernández señaló que ese modelo ha tenido efectos visibles en la reducción de la violencia y que algunos de sus elementos podrían replicarse en Costa Rica como parte de una estrategia para enfrentar el narcotráfico y las estructuras delictivas.

“Admiro que en El Salvador lograron, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular a las bandas de crimen organizado”, expresó la futura mandataria.

Según explicó, su estrategia incluirá medidas para reforzar el sistema penitenciario y evitar que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles.

Fernández aseguró que actualmente en Costa Rica muchos privados de libertad mantienen vínculos con organizaciones criminales desde prisión, lo que considera una debilidad que debe corregirse.

En materia de seguridad, también mencionó la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, la implementación de un centro de mando y control (C-5) apoyado en tecnología e inteligencia artificial, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, para enfrentar el narcotráfico.

Reformas judiciales

La futura mandataria también anunció que impulsará reformas en el Poder Judicial con el objetivo de mejorar la respuesta del sistema de justicia frente al crimen organizado.

Entre los cambios que plantea se encuentra revisar el sistema de nombramiento y permanencia de magistrados, así como fortalecer mecanismos para combatir la infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones.

Fernández sostuvo que en el país existe una percepción creciente de impunidad y que es necesario recuperar el principio de “justicia pronta y cumplida” para la ciudadanía.

“Como próxima presidenta no voy a ser una observadora pasiva frente a la impunidad”, afirmó.

Fernández, politóloga de 39 años, ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta con más del 48% de los votos y asumirá el poder el 8 de mayo, convirtiéndose en la segunda mujer presidenta en la historia de Costa Rica.