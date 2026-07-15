Fernández a magistrada Solano: “Deje de hablar paja y póngase a trabajar”

La presidenta de la República, Laura Fernández, arremetió contra Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, al concluir una intervención durante la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo.

“Para sacar adelante al país, doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”, manifestó Fernández.

La mandataria lanzó el señalamiento luego de reiterar que la seguridad ciudadana constituye una de las principales prioridades de su administración y que continuará impulsando acciones para enfrentar la criminalidad.

Fernández aseguró que mantendrá esa postura “me cueste lo que me cueste” y defendió la necesidad de que las instituciones trabajen conjuntamente para atender el problema de la inseguridad.

Durante su intervención, la presidenta también afirmó que su decisión de servirle al país estuvo precedida por un proceso de reflexión personal.

La mandataria cuestionó en distintas ocasiones el desempeño de las instituciones encargadas de combatir el crimen y pidió respuestas más contundentes frente al narcotráfico y el crimen organizado.