Colaborador Deportes: Francisco Brenes Herrera

El Club Sport Herediano informó este miércoles que el defensor Fernán Faerrón no seguirá formando parte de la institución, tras la decisión de finiquitar su contrato. La directiva rojiamarilla agradeció al jugador por su compromiso y aporte durante el tiempo que vistió la camiseta florense.

Faerrón, que se incorporó al Herediano en temporadas anteriores, formó parte de varios torneos locales y fue pieza importante en ciertos encuentros del club. Sin embargo, la institución decidió no renovar su vínculo, en una medida que forma parte de la planificación deportiva del equipo para los próximos campeonatos.

La dirigencia rojinegra destacó que el club seguirá trabajando en fortalecer la plantilla y que mantiene abiertas las negociaciones con otros jugadores y refuerzos de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales, mientras agradece la dedicación y profesionalismo de Faerrón durante su permanencia en Herediano.