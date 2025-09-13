Fernán Faerron confirmó en su cuenta de Instagram el motivo por el cual salió del Club Sport Herediano.

“Mi salida no está relacionada en ningún aspecto a mi lesión, se debe a varios temas que llevo cargando desde antes de mi salida a Ucrania, que por más que hubo acercamientos de mi parte, no me dieron solución”; redactó Faerron.

El volante también desmintió la existencia de una cláusula que obligue a cualquier equipo que desee sus servicios a pagarle al Herediano.

“En cuanto a la cláusula de la que se habla, que indica que los clubes tienen que pagar algo al Club Sport Herediano por mi fichaje, es totalmente falsa. Además de ser falsa, es ilegar aquí en Costa Rica como lo dicta el artículo 8 del Código de Trabajo”; mencionó.

Finalmente, indicó estar tranquilo con su familia y que su prioridad será recuperarse de la mejor manera y tomar la mejor decisión para su futuro.

Fernán Faerron jugó 91 partidos, marcó tres goles y puso tres asistencias con Herediano.

De momento es agente libre, pero se habla de una posibilidad con el Gaziantep FK de Turquía.