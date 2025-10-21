Barcelona, (EFE). – Cuando más lo necesitaba, Fermín López, con el primer triplete de su carrera profesional, le ha regalado una goleada y una dosis de autoestima al Barça de Hansi Flick ante el Olympiacos (6-1), en un encuentro que se rompió con la expulsión de Santiago Hezze en el minuto 57.

La primera aproximación fue un remate de Rashford, que volvió a jugar de nueve (min. 5), pero el primer tanto llegó en el primer remate a puerta del Barça. Una jugada enredada, iniciada por Balde, en la que intervino Lamine, pero que concretó con la zurda el andaluz (1-0, min. 7).

Eso hasta que apareció de nuevo Fermín. Esta vez fue tras una recuperación de Pedri, una asistencia del joven ‘Dro’ y un desmarque de Rashford. Fermín controló, recortó y puso el balón al palo largo de Tzolakis en el minuto 39. Seguramente el 2-0 era demasiado premio para lo visto.

Por eso no extrañó que prácticamente nada más empezar el segundo tiempo, Olympiacos descontara, en una acción extraña que requirió la acción del VAR. El tanto inicialmente lo anotó de cabeza, Ayoub El Kaabi, pero en la jugada anterior, se había producido un penalti de Eric García, y en la posterior, un fuera de juego.

La pena máxima la anotó el marroquí y el Barça volvió a hiperventilar. Sin embargo, con el 2-1 los de Flick se encontraron jugando tres minutos más tarde con uno más, por la expulsión del argentino Santiago Hezze, en un acción con Casadó.

Pero ni así respiraron los azulgrana. Entró en juego Frenkie de Jong por ‘Dro’ Fernández (min. 58) y Fermín quedo desplazado a la izquierda. El Barça no tenía buenas sensaciones, pero bastó otra genialidad de Fermín, para decidirlo todo.

El de El Campillo combinó con Rashford y el inglés encaró al meta. El VAR advirtió al árbitro que era penalti y la pena la transformó Lamine Yamal (3-1) para finiquitar el partido en el minuto 67.

Hasta el final del partido, el Barça con 3-1 y con uno más, el encuentro le tendría que servir para ganar en autoestima. Y así fue. Cazó Rashford un balón en el área y de un latigazo anotó el 4-1 en el 74.

Una espectacular acción de Roony Bardghji, con elástica incluida y servicio al corazón del área, permitió el triplete de Fermín, de nuevo con la zurda (5-1, min. 76), y un disparo seco de Rashford desde la frontal puso el 6-1 en 79 en pleno festival local.

Fue la noche de Fermín, con su primer triplete en su carrera como profesional, y también la de Rashford, con cuatro goles en esta Champions. El Barça respira y mira hacia el Bernabeu, que será otra historia.