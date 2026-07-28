Feriado del 2 de agosto: Así se debe pagar

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recordó que este domingo 2 de agosto, día en que se conmemora el hallazgo de la Virgen de los Ángeles, es un feriado de pago no obligatorio.
La modalidad de pago varía según el tipo de empresa y el esquema de salario de los trabajadores, lo que genera dudas sobre la remuneración correcta para quienes laboran en domingo.
El panorama general:
- Sin traslados: El disfrute del feriado se mantiene para el propio domingo 2 de agosto y no se mueve a otro día.
- Obligatoriedad: Todas las empresas (nacionales o transnacionales) deben conceder el feriado a sus colaboradores en Costa Rica.
- Irrenunciable: Cualquier convenio para renunciar al disfrute del feriado es nulo según el Código de Trabajo.
¿Cómo se paga?
- Pago semanal (actividades no comerciales):
- Si no se trabaja: No se paga.
- Si se trabaja: Se paga salario sencillo.
- Horas extra: Se pagan a tiempo y medio.
- Pago mensual, quincenal o comercial semanal:
- Como el salario ya cubre todos los días del mes, el feriado ya está incluido en el pago base.
- Si se trabaja: Se debe agregar el valor de un día sencillo para completar el pago doble.
- Horas extra: Deben remunerarse a tiempo y medio doble, es decir, pago triple.
El artículo 148 del Código de Trabajo es la base legal que define esta fecha como de pago no obligatorio, a diferencia de otros feriados de agosto como el Día de la Madre (15 de agosto), que sí es de pago obligatorio.