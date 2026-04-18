Feria reúne a 235 emprendedores

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

La ExpoPyme 2026 reúne a 235 emprendedores que exhibirán sus productos y servicios ante los costarricenses en la Antigua Aduana, en San José. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde este sábado, y el domingo iniciará a las 10 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita para el público que este interesado en asistir.

Patricia Rojas Ministra del MEIC “Cuando uno le compra a una Pyme apoya el talento nacional. Todos estos productos tienen una historia, es un sueño hecho realidad y una familia que sale adelante. Esto se traduce en desarrollo y crecimiento económico para el país”.



Los visitantes podrán encontrar desde bisutería, joyería, alimentos, bebidas y artesanías, hasta cosméticos, productos para mascotas, textiles, servicios de cuidado personal, educativos, de hospedaje, repuestos y servicio, según detalló el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

“Nos sentimos muy satisfechos con los resultados. Esta feria tiene 75 pymes más que el año pasado y eso fue gracias a la organización, que pensamos fuera de la caja y quisimos innovar. No es solo el mercado, tenemos capacitaciones, asesorías y el programa de Pongámosle a su Pyme, que son 45 instituciones que están aquí asesorando a los emprendedores para ayudarlos en su proceso de arranque o de formalización”, indicó Patricia Rojas, jerarca del MEIC.

Los emprendedores podrán asistir a un ciclo de charlas con capacitaciones en varias temáticas como: las oportunidades para crecer, cómo hacer que el negocio funcione y crezca, al igual que estrategias de innovación para diferenciarse y competir en el mercado.

Rojas informó que el ministerio recibió cerca de 700 solicitudes para participar en el Mercadito Pyme.

“Hicimos un proceso de selección con evaluadores, con un jurado y este fue el resultado donde tenemos a las Pymes que merecían estar aquí. Nos encantaría tener espacio para más emprendedores, pero luego se los ofreceremos en las ferias regionales”, agregó.

La ministra destacó que, durante la administración actual, el registro Pyme de la institución creció en un 75%, pasando de 18 mil empresas activas registradas en el 2022 a 34 mil a en el 2026.

Además, mencionó que el ministerio espera una visitación de 13 mil personas en los tres días de la feria.

IL Fiore Designs El emprendimiento de Fiorella y su esposo tiene 13 años desde su nacimiento y su principal producto es la personalización de placas, collares y corbatines para mascotas. “Identificamos la falta de placas de colores llamativos para las mascotas. Yo soy diseñadora de profesión y me gustan mucho los colores. Empezamos con la elaboración de las plaquitas y los mismos clientes nos fueron pidiendo los collares”, explicó. Comentó que es la segunda oportunidad que tiene de participar en una ExpoPyme del MEIC. Además, trabajan en seguir innovando su oferta e incluir la distribución de collares en varias veterinarias en el país, al igual que incorporar una página web donde las personas puedan realizar sus pedidos.

I.Amoretti Sugey y su madre, Isabella, empezaron a realizar bolsos a base de vinil textil durante la pandemia, aprovechando el tiempo libre que tenían mientras estaba en la casa por la emergencia sanitaria. “Decidimos intentarlo y compramos una máquina industrial para empezar con esta aventura. Esta es una de las primeras ferias en las que participamos, a ambas nos encanta la moda y buscamos ayudar al medioambiente. Creamos piezas únicas que generan personalidad y estilo con los bolsos”, comentó. La inspiración del nombre surge de una combinación de la inicial de Isabella con el apellido de su abuela, que falleció cuando empezó el negocio, “Amoretti”.

Priscila Sweets Priscila empezó hace 12 años cocinando repostería caribeña para sus familiares y poco a poco fue expandiendo su cocina, aceptando pedidos por redes sociales. Sus productos consisten en platillos tradicionales de Limón como el patí o platinta. “Empecé a asistir a varias ferias donde el producto fue bien acogido por el público y fui incluyendo más platillos a la oferta. Siempre me ha gustado la variedad de ingredientes que se pueden combinar para los platillos y que lo podemos adaptar a la necesidad de los clientes por si tienen alguna condición alimenticia específica”, detalló. Para Prisicila es la primera ExpoPyme en la que participa.