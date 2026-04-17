La música, la poesía y el arte se apoderan de Alajuela este sábado 18 y domingo 19 de abril con la feria literaria “El Héroe”.

Esta actividad se llevará a cabo en conjunto con la Municipalidad del cantón y tendrá a más de 20 expositores y escritores que estarán en el Parque Central de la provincia y en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

Las personas asistentes podrán disfrutar de una agenda diversa que incluye espectáculos escénicos, inflables para los más pequeños, visitas guiadas al museo y al casco histórico de Alajuela, así como música en vivo y narraciones y lecturas de cuentos y poesías.

Feria será para toda la familia.

Esta feria también tendrá un espacio para la ciencia, pues con el apoyo del Museo Nacional de Costa Rica, el público podrá apreciar en el Museo Juan Santamaría una exposición de huesos de dinosaurios encontrados en Cartago, con lo cual se busca acercar a los asistentes al conocimiento científico y al patrimonio histórico del país.

Los adultos mayores también tendrán una sección importante para ellos, pues el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones dará un taller sobre prevención de fraudes enfocada en esta población.

Todas las actividades serán gratuitas.