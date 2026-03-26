Feria Internacional del Libro vuelve a la Antigua Aduana

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2026 se llevará a cabo del 22 al 30 de agosto, reafirmándose como el evento literario más importante del país.

En esta ocasión, la feria tendrá un significado especial al volver a la Antigua Aduana, un recinto icónico que por años ha estado ligado a la promoción del libro y la cultura en Costa Rica.

“Volver a la Antigua Aduana representa un paso muy significativo para la Feria Internacional del Libro. Es un espacio que el público asocia con la cultura, la historia y la experiencia de la feria, y estamos seguros de que su regreso fortalecerá la asistencia, la participación familiar y el encuentro entre lectores, autores y editores”, comentó Óscar Castillo Rojas, presidente de la Cámara Costarricense del Libro.

Para esta edición, Guatemala será el invitado de honor, lo que permitirá un intercambio cultural enriquecedor entre ambas naciones. La programación incluirá una amplia variedad de actividades pensadas para todos los públicos: lanzamientos de libros, charlas, espacios interactivos para niños y jóvenes, así como encuentros con escritores tanto nacionales como internacionales.

Más allá de su enfoque literario, la feria integrará propuestas culturales y gastronómicas, así como la participación de distintos sectores productivos, convirtiéndose en un punto de encuentro integral que dinamiza la vida cultural del país.

La FILCR 2026 también funcionará como una plataforma clave para editoriales, librerías y autores independientes, brindando oportunidades de visibilidad y proyección internacional.