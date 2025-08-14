El talento costarricense vuelve a tomar protagonismo con la esperada Feria Hecho Aquí 2025, cuya convocatoria ya está oficialmente abierta.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de diciembre en el emblemático Complejo de la Antigua Aduana, en San José.

Quienes deseen participar como expositores podrán postularse gratuitamente del 11 de agosto al 12 de setiembre, presentando sus propuestas en distintas disciplinas creativas y productivas.

La feria busca destacar el trabajo de creadores nacionales en áreas como artes visuales, libro arte y edición experimental, así como propuestas de agroindustria con productos alimenticios empacados, al igual que artesanía tradicional y contemporánea.

Los proyectos serán evaluados por un comité especializado que tomará en cuenta criterios como la calidad técnica, originalidad, impacto cultural o social y más.

La Feria Hecho Aquí se ha consolidado como una plataforma para impulsar el trabajo de artistas, diseñadores y productores nacionales con el fin de generar conexiones con nuevos públicos.

Para más detalles sobre el proceso de postulación y requisitos, se debe visitar las redes sociales del MCJ.