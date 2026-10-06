Feria gráfica llevará nuevas tecnologías a emprendedores y pymes

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Emprendedores, pequeñas y medianas empresas (pymes) y compañías de distintos tamaños podrán conocer nuevas tecnologías, comparar equipos y capacitarse gratuitamente durante Expográfica 2026, que se realizará del jueves 8 al sábado 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
La actividad contará con más de 100 stands y demostraciones en vivo relacionadas con impresión de gran formato, personalización textil, impresión UV, sublimación, bordado, corte láser, rotulación, textiles, etiquetas y empaques, entre otras áreas.
“Muchas veces se piensa en la industria gráfica únicamente como grandes imprentas, cuando en realidad forma parte de la operación diaria de negocios de todos los tamaños. Está presente en la manera en que un producto se presenta, se identifica, se promociona y llega al consumidor”, explicó Marco Vinicio Vargas, presidente de la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (Asoingraf), organizadora del evento.
La feria también incluirá soluciones de software, inteligencia artificial y automatización. Los visitantes podrán conversar directamente con especialistas y proveedores para conocer opciones que se ajusten a las necesidades de sus negocios.
El evento llegará este año a su edición número 18 y busca acercar la industria gráfica a emprendimientos, pymes y grandes empresas, mostrando aplicaciones que van desde el empaque y presentación de productos hasta su promoción e identificación.
“Expográfica permite acercarse a esas posibilidades, conocer nuevas tecnologías, capacitarse y encontrar soluciones que pueden ayudar tanto a un emprendimiento que empieza como a una empresa consolidada a crecer y producir de manera más eficiente”, agregó Vargas.
La exposición estará abierta durante los tres días de 10 a. m. a 8 p. m. y tendrá entrada gratuita. También se ofrecerá un programa de conferencias sin costo sobre nuevas formas de presentar y personalizar productos, sostenibilidad, redes sociales, eficiencia productiva y tendencias de la industria.
Entre las charlas se encuentra “Imprimiendo el futuro: ecodiseño estratégico en empaques y etiquetas”, a cargo del colombiano Luis David Mendoza, quien abordará temas como economía circular, reducción de plásticos y nuevas alternativas para empaques y etiquetas.
También se impartirá una charla sobre tecnologías para impresión y personalización de prendas. La agenda incluye además contenidos sobre redes sociales, creación de contenido, animación, tecnología, flexografía, troquelado, optimización del color, consumo de tinta, empaques, procesos de impresión y gestión empresarial.
El programa completo de conferencias, horarios y detalles de registro está disponible en www.asoingrafcr.com