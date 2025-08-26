El próximo sábado 30 de agosto, Moravia se llenará de actividades en la Feria Familia y Salud, organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (ColFar).

La actividad, gratuita y abierta al público, se realizará de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en las instalaciones de ColFar, ubicadas a un kilómetro al este de Pricesmart Tibás.

Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica (ColFar). Foto: tomada de la página web.

De acuerdo a los organizadores, el evento busca acercar a la población a temas de bienestar y salud mediante charlas educativas, actividades físicas, entretenimiento familiar y emprendimiento local, en un espacio diseñado para todas las edades.

Actividades de salud y recreación

La programación incluye conferencias sobre el manejo de medicamentos, hábitos diarios, dolor lumbar y fiebre en niños y la charla ¿Cómo escuchar las alarmas del cuerpo?, que orientará sobre señales de alerta en la salud. También habrá un espacio interactivo con Avanto Seguros.

A nivel recreativo, se ofrecerán sesiones de cardio dance y estiramiento, así como juegos tradicionales, inflables y actividades para niños.

Además, la piscina permanecerá habilitada durante toda la jornada.

La feria también contará con una zona de emprendedores y comidas, en la que los visitantes podrán adquirir productos locales y opciones gastronómicas.

ColFar destacó que esta feria busca fortalecer la educación en salud y a la vez generar espacios de convivencia familiar en un ambiente seguro y accesible.

La entrada es gratuita y habrá parqueo disponible.

Para más información, los interesados pueden llamar al 2297-0676, extensión 121, o escribir al correo servicioalcliente2@colfar.com.