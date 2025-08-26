La Gamescom, considerada la mayor feria de videojuegos a escala mundial, llegó a su fin con una cifra récord de visitantes.

Esta tuvo lugar en Alemania y se desarrolló del miércoles 20 al domingo 24 de agosto.

La organización destacó que se logró romper récords de audiencias, registrando lo siguiente:

Más de 70 millones de visitas en audiencia.

Más de 357.000 personas de 128 países asistieron al evento.

Gamescom set new records this year.



ONL viewership was up 80 percent year-over-year to over 72 million views.



More than 357,000 people attended gamescom 2025, up from 335,000 in 2024. pic.twitter.com/Cs7nl8IJzd — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2025

Con estas cifras se superan los 335.000 participantes del 2024, marcando un nuevo hito.

En esta feria participaron más de 1.500 expositores distribuidos en 40 pabellones con una extensión total de 233.000 metros cuadrados.