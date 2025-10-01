Este 4 y 5 de octubre, el Museo de los Niños tendrá un ambiente cargado de aprendizaje de salud e higiene para todos los integrantes de la casa.

Se trata de la Feria de Salud Infantil 2025, una actividad organizada junto al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, que busca acercar a las familias a temas de prevención y autocuidado.

Durante la feria, habrá talleres interactivos, charlas, actividades en movimiento, shows educativos y hasta sesiones de zumba infantil.

Todo pensado para que los niños aprendan jugando y participando activamente, con explicaciones claras sobre cómo cuidar su cuerpo, prevenir enfermedades comunes y más. Los adultos también tendrán su espacio. La feria incluye charlas dirigidas a padres, madres y cuidadores sobre alimentación balanceada, salud emocional y ejercicio, con el objetivo de que toda la familia se involucre en el proceso de crecer de forma más sana.

“La idea es sensibilizar tanto a los niños como a sus familias sobre la importancia de una buena salud desde edades tempranas”, explicó la doctora Angie Cervantes, representante del Colegio de Microbiólogos. La entrada a la zona de la feria será gratuita y estará abierta al público entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., ambos días.