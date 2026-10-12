Feria de salud gratuita ofrecerá vacunación y atención médica en Moravia

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Universidad Latina de Costa Rica, la Municipalidad de Moravia y el Área Rectora de Salud de Moravia realizarán la feria “Camino al Bienestar” para fomentar la prevención de enfermedades y el autocuidado en la comunidad.
La jornada integrará a docentes y estudiantes del área de salud de la Universidad Latina con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los detalles clave:
Servicios de salud disponibles:
Además de las evaluaciones físicas, el evento busca brindar herramientas a las familias para identificar factores de riesgo y adoptar hábitos saludables, como parte de las acciones de extensión universitaria de la Universidad Latina.