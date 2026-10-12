Feria de salud gratuita ofrecerá vacunación y atención médica en Moravia

Vea las vacunas que aplicarán

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

La Universidad Latina de Costa Rica, la Municipalidad de Moravia y el Área Rectora de Salud de Moravia realizarán la feria “Camino al Bienestar” para fomentar la prevención de enfermedades y el autocuidado en la comunidad.

La jornada integrará a docentes y estudiantes del área de salud de la Universidad Latina con funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los detalles clave:

  • Fecha y hora: Viernes 16 de octubre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Ubicación: Colegio María Inmaculada, en San Vicente de Moravia.
  • Acceso: Entrada gratuita y abierta a personas de todas las edades.

Servicios de salud disponibles:

  • Controles preventivos: Mediciones de presión arterial y exámenes de glicemia.
  • Jornada de vacunación: Esquema básico, Sarampión, VP, Tétanos, virus respiratorio sincitial y Tdap.
  • Charlas y talleres: Asesoría preventiva en medicina, nutrición, salud mental, cuidado bucodental y actividad física.

Además de las evaluaciones físicas, el evento busca brindar herramientas a las familias para identificar factores de riesgo y adoptar hábitos saludables, como parte de las acciones de extensión universitaria de la Universidad Latina.