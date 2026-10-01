Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El Museo de los Niños y el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos realizarán la Feria de la Salud Infantil 2026, la cual se llevará a cabo el sábado 3 y domingo 4 de octubre en las instalaciones del Museo.

La feria tiene como objetivo realzar la importancia de la prevención y el cuidado diario de la salud desde la niñez, mediante dinámicas divertidas e interactivas para captar la atención de los niños y niñas.

A través de talleres, charlas y actividades dinámicas, realizadas por expertos en microbiología, los niños podrán aprender sobre higiene personal, prevención de enfermedades comunes y hábitos saludables.

Además, los padres y madres de familia podrán recibir orientación sobre nutrición balanceada, ejercicio regular y bienestar emocional, con el fin de fomentar una vida que contribuya a una mejor calidad de vida y una adultez más saludable para sus hijos.

Los niños y niñas tendrán la oportunidad de explorar la vida microscópica mediante diversas dinámicas guiadas por expertos.

“En el Museo de los Niños estamos comprometidos con promover el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, acercando conocimientos y herramientas que contribuyan a una vida más saludable. Por eso, nos complace realizar, un año más, esta Feria de Salud Infantil, un espacio donde las familias pueden aprender juntas, de manera lúdica e interactiva, que cuidar la salud es una experiencia divertida, significativa y que no tiene edad”, señaló Ronny Jiménez, director de Comunicaciones, Imagen y Marca del Museo de los Niños.

La Feria de Salud Infantil 2026 se realizará este fin de semana de 9:00 am a 5:00 pm en las instalaciones del Museo de los Niños; el ingreso a la zona es gratuito.

“Como profesionales en la promoción de la salud, pretendemos que las familias comprendan mejor el valor de la actividad física, la buena alimentación, la higiene y el bienestar emocional, que son pilares esenciales para el desarrollo integral y la felicidad de los niños y las niñas. Recordemos que una niñez sana es la base de una adultez saludable; por eso, es fundamental que la educación en salud la impartamos desde las primeras etapas de la vida”, destaca la doctora Angie Cervantes, representante del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos.

En la feria también participará Hospisonrisas, una organización sin fines de lucro que ha llevado alegría y diversión especialmente a niños y niñas por más de 19 años.