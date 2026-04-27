Feria de la Fresa regresa a Vara Blanca

Con una propuesta cargada de tradición y actividades para toda la familia, la comunidad de Vara Blanca alista la edición número 14 de la Feria Nacional de la Fresa

La actividad esta prevista del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en donde se congregarán agricultores de la zona, pequeños negocios y visitantes.

La apertura de la feria será este jueves al mediodía, en las cercanías de la iglesia católica del distrito herediano. A partir del viernes 1º y hasta el domingo 3 de mayo, el evento mantendrá un horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., con múltiples opciones pensadas para públicos de todas las edades.

Entre los principales atractivos sobresale la presencia de productores de fresa, quienes expondrán la calidad de este fruto insignia, junto a una variada oferta gastronómica basada en preparaciones derivadas de esta fruta.

El viernes 1º de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajador, se desarrollará una agenda especial orientada a reconocer la labor de quienes contribuyen al crecimiento de la comunidad.

“Esta feria no solo representa una tradición consolidada a lo largo de 14 ediciones, sino también una plataforma para promover la economía rural y resaltar el valor de la producción agrícola local”, explicó Max Arce, representante del evento.