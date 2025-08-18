La Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), realizará este lunes 18 de agosto la Feria de Empleo Inclusiva con la Edad.

Se trata de una iniciativa dirigida especialmente a personas mayores de 45 años en conjunto con LINDE y la Asociación Solidarista de Empleados de PRAXAIR (ASEPRAXAIR). También está abierta al público en general.

Feria de empleo inclusiva. Foto: cortesía.

La actividad forma parte del Programa Sigo Vigente +45 de AGECO, que promueve la inserción laboral de este grupo poblacional, en cumplimiento de la Ley N.° 10079 de Promoción del Empleo para personas mayores de 45 años.

El evento se llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones de Linde Costa Rica, en el Coyol de Alajuela, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Entre las vacantes disponibles destacan puestos como conductor B4, técnico de servicio al cliente, operador, ayudante de procesos y vendedor. Las plazas son tercerizadas y cuentan con las garantías de ley.

Las personas interesadas deben presentarse con su currículum actualizado, copia de la cédula y documentos de respaldo según el puesto. Los detalles de los requisitos específicos se encuentran en las redes sociales de AGECO, LINDE y ASEPRAXAIR.

Detalles de la feria de empleo inclusiva: