Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El próximo miércoles 8 de octubre, las instalaciones de la Antigua Aduana, en San José, serán la sede de la Feria de Empleo YouthCan! 2026, una actividad gratuita que pondrá a disposición del público cerca de 2.000 oportunidades laborales.

El evento, organizado por Aldeas Infantiles SOS, se desarrollará de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Aunque la feria está abierta al público en general, se enfoca de manera especial en jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan ingresar al mercado de trabajo.

Perfiles y requisitos

Más de 50 empresas e instituciones de diversos sectores económicos estarán presentes para recibir currículums y realizar entrevistas directas.

La oferta disponible abarca puestos sin experiencia previa y vacantes en áreas como servicio al cliente, ventas, operaciones, administración, centros de contacto, logística y tecnología.

Además de la oferta de puestos, la feria brindará talleres de formación, revisión de hojas de vida y charlas de preparación para entrevistas.

Los interesados en asistir deben completar un registro previo en línea mediante el formulario de inscripción.

La organización recomienda asistir con la cédula de identidad y llevar el currículum actualizado, preferiblemente tanto en formato impreso como digital.