Feria de empleo inclusiva en Heredia: conozca los detalles

El Palacio de los Deportes, en Heredia, será la sede de la feria de empleo inclusiva, la cual se lleva a cabo este miércoles desde horas de la mañana hasta las 2:30 p.m.

Los asistentes podrán encontrar oportunidades laborales y conocer las vacantes que ofrecen empresas e instituciones participantes.

Feria de empleo inclusiva.

Algunas de las compañías que tendrán presencia en la feria son: Bayer, Taco Bell, Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Fundación Yo Puedo y Vos, McDonald’s, Coope Superación, Academia Líder, PROIN y Cargill.