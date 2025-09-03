La Municipalidad de Escazú realizará una Feria de Empleo Inclusiva este viernes 5 de setiembre en la que ofrecerá más de 400 puestos vacantes en 20 empresas para personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.
Esta feria tendrá un horario de 11:00 am a 3:00 pm en la Villa Deportiva de Escazú. Las personas que deseen participar deberán presentarse al lugar con curriculum vitae en digital o impreso.
Algunos de los requisitos son:
- Contar con un recibo de servicio público para verificar residencia en Escazú.
- Ser mayor de edad.
- En caso de personas extranjeras, contar con permiso laboral vigente o cédula de residencia.
Entre las oportunidades laborales están:
- Mercaderista
- Visitador médico
- Seguridad
- Hotelería
- Restaurante
- Ventas
- Bodega
- Empaque
- Limpieza
- Recepción
- Tesorería
- Servicio al cliente
- Bilingües
- Operarios
- Administrativos
- Otros
Las empresas participantes son:
- Pops
- Nestlé
- American Data
- McDonalds
- Pro
- Grupo Bimbo
- Pequeño Mundo
- Intercontinental
- Munkel
- Mayca
- KFC
- K-9
- AC Hotels
- Walmart
- Courtyard
- Residence Inn
- Cargill
- Grupo Nítidos
“Para nuestra administración es crucial generar oportunidades de trabajo para todas las personas del cantón de Escazú, mediante estas alianzas entre el municipio y entes privados, podemos crear estas condiciones en beneficio de todos nuestros habitantes”, manifestó Orlando Umaña, alcalde de Escazú.
Si desea más información, puede comunicarse al teléfono 2208-6804.