La Municipalidad de Escazú realizará una Feria de Empleo Inclusiva este viernes 5 de setiembre en la que ofrecerá más de 400 puestos vacantes en 20 empresas para personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Esta feria tendrá un horario de 11:00 am a 3:00 pm en la Villa Deportiva de Escazú. Las personas que deseen participar deberán presentarse al lugar con curriculum vitae en digital o impreso.

Algunos de los requisitos son:

Contar con un recibo de servicio público para verificar residencia en Escazú .

. Ser mayor de edad.

En caso de personas extranjeras, contar con permiso laboral vigente o cédula de residencia.

Feria empleo inclusiva Escazú. Fotografía: Cortesía

Entre las oportunidades laborales están:

Mercaderista

Visitador médico

Seguridad

Hotelería

Restaurante

Ventas

Bodega

Empaque

Limpieza

Recepción

Tesorería

Servicio al cliente

Bilingües

Operarios

Administrativos

Otros

Feria empleo inclusiva Escazú. Fotografía: Cortesía

Las empresas participantes son:

Pops

Nestlé

American Data

McDonalds

Pro

Grupo Bimbo

Pequeño Mundo

Intercontinental

Munkel

Mayca

KFC

K-9

AC Hotels

Walmart

Courtyard

Residence Inn

Cargill

Grupo Nítidos

Feria empleo inclusiva Escazú. Fotografía: Cortesía

“Para nuestra administración es crucial generar oportunidades de trabajo para todas las personas del cantón de Escazú, mediante estas alianzas entre el municipio y entes privados, podemos crear estas condiciones en beneficio de todos nuestros habitantes”, manifestó Orlando Umaña, alcalde de Escazú.

Si desea más información, puede comunicarse al teléfono 2208-6804.