Más de 1.300 vacantes estarán disponibles en la Feria de Empleo Talent Costa Rica, que se realizará el próximo 11 de octubre en el campus de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia.

El evento, organizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), reunirá a más de 30 empresas nacionales e internacionales que ofrecerán puestos en sectores como turismo, agroindustria, tecnología, alimentos y bebidas, servicios, sector académico y construcción.

Las vacantes se abrirán tanto en español como en inglés, con el fin de responder a las necesidades de una región donde se buscan perfiles profesionales diversos.

Talent Costa Rica. Foto: Procomer.

“Guanacaste es una región con gran potencial de desarrollo y con empresas que cada vez más demandan talento en distintos sectores. La Feria de Empleo Talent Costa Rica busca ser ese puente entre quienes ofrecen oportunidades laborales y las personas que desean crecer profesionalmente. Invitamos a todas las personas interesadas a inscribirse y participar el próximo 11 de octubre”, señaló Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Entre las empresas participantes destacan: BAC, BASF, Coca-Cola, Domino’s, Grupo Monge, Grupo Pelón de la Bajura, Grupo Sur Química (GPS), PriceSmart, McDonald’s, Taboga, ZimWorx, Hotel Four Seasons, Hotel Andaz, Hotel Secrets, Hotel Waldorf Astoria, Hotel Mangroove, Margaritaville, Planet Hollywood, Las Catalinas, Coopeliberia, Cementos Progreso, American English for Business, entre otras.

La feria es gratuita y abierta al público. Sin embargo, quienes deseen participar deben inscribirse previamente en la plataforma talento.procomer.com, donde podrán consultar las vacantes, aplicar a los puestos y realizar la prueba de dominio del idioma inglés sin costo.

Durante el evento, el equipo de PROCOMER también brindará apoyo a quienes necesiten ayuda con el proceso de registro.

“La realización de esta feria es una muestra del dinamismo económico que experimenta Guanacaste. Las empresas pueden encontrar en la zona el talento que necesitan para seguir creciendo, y por eso queremos ser ese enlace entre empleadores y recurso humano local”, afirmó la Ministra de Comercio a.i., Indiana Trejos.

La Feria Talent Costa Rica se consolida así como un espacio clave para fortalecer la vinculación laboral en las regiones fuera de la GAM y abrir nuevas oportunidades para cientos de personas en búsqueda de empleo.