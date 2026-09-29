Feria Blanca llega a Liberia con boletería física disponible

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los guanacastecos que todavía no han comprado sus entradas para la Feria Blanca 2026 ya tienen una nueva opción para adquirirlas. La organización habilitó desde este martes una boletería física en la Cámara de Ganaderos de Liberia.

El punto de venta funcionará del 29 de septiembre al 3 de octubre, mientras que también se habilitará nuevamente durante la semana previa a la actividad. Las entradas disponibles estarán sujetas a la existencia de localidades.

Foto: Cortesía

La decisión llega después de la respuesta que ha tenido el evento, pues algunas de sus localidades ya se encuentran agotadas, entre ellas las mesas VIP.

De esta manera, quienes prefieran comprar sus entradas de manera presencial podrán acercarse directamente a la Cámara de Ganaderos de Liberia durante los días establecidos por la organización.

La Feria Blanca se realizará en octubre y reunirá música, gastronomía, entretenimiento y tradiciones guanacastecas. Uno de los principales atractivos de la programación será la presentación de la agrupación mexicana Los Karkiks, prevista para el sábado 17 de octubre.

El grupo llevará a Guanacaste su propuesta de cumbia costeña y música tropical, con temas conocidos como “Arremángala, Arrempújala” y “Se Menea”.

La programación también incluye artistas nacionales, una cantina con presentaciones gratuitas y actividades taurinas con 14 toros de monta, además de una propuesta gastronómica con comercios y emprendimientos de la provincia.

Foto: Redes sociales

Las entradas para los conciertos tienen precios desde ₡12.000, mientras que el ingreso a las actividades taurinas tendrá un costo de ₡4.000 para adultos y será gratuito para menores de 12 años.

La organización informó que la Feria Blanca espera reunir a unas 12.000 personas, por lo que hizo un llamado al público a adquirir las entradas con anticipación debido a que algunas localidades ya no tienen disponibilidad.

“Estamos muy agradecidos con la respuesta que ha tenido el público de Guanacaste y de otras partes del país. Ya contamos con localidades agotadas”, afirmó Alejandro Fonseca, productor de NOISE Entertainment.

La Feria Blanca se desarrollará en la Cámara de Ganaderos de Liberia, en un espacio bajo techo y con parqueo para los asistentes.