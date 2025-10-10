Las 21 mil dosis extraviadas de fentanilo en el Hospital México no fueron robadas. La faltante responde a un error contable de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), originado por los problemas en el sistema ERP-SAP.

Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien explicó que la inconsistencia contable provocó duplicaciones o pérdidas parciales de registros en todos los centros médicos del país, afectando más de 400 líneas de medicamentos.

“Durante la inspección física realizada, se verificó la existencia de 21.750 ampollas de fentanilo, cifra que coincide con los registros manuales en contingencia. Por lo tanto, se concluye que no hubo sustracción del medicamento, sino un error contable y de registro informático, ya corregido por los encargados del sistema ERP-SAP”, subrayó Zúñiga.

Cuando se destapó el caso, la Caja aseguró que en mayo se certificaron los inventarios antes de la entrada en funciones del nuevo sistema financiero contable, el cual, a tres meses de operación, reportó múltiples fallas dentro de la institución.

“Aún no ha sido determinado que exista un faltante real de este tipo de medicamentos. Sin embargo, tampoco puedo descartarlo”, señaló Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, al anunciar medidas frente a esta situación.

Para evitar que esta situación se repita en otros hospitales, el gerente médico Alexander Sánchez informó en ese momento que iniciaría un proceso de fiscalización que podría extenderse durante al menos tres meses.