El fenómeno del fentanilo que azota a Estados Unidos, donde la dosis de esta droga sintética puede adquirirse por apenas un dólar, dista mucho de la realidad costarricense, donde el consumo callejero sigue dominado por el crack.

Así lo explicó Marcelo Solano director de la Policía Municipal de San José quien analizó la evolución del mercado mundial de las drogas y las tendencias que comienzan a impactar a América Latina.

Según ese análisis, el consumo de fentanilo en Costa Rica continúa siendo limitado y costoso.

Mientras que en territorio estadounidense las calles se han llenado de consumidores conocidos como “zombies”, inclinados por el potente efecto de los opioides sintéticos, en el país las drogas sintéticas siguen teniendo un precio inaccesible para el adicto de calle.

Una sola pastilla puede costar alrededor de ¢8 mil, el equivalente a 16 piedras de crack, la droga más barata y extendida entre las poblaciones marginales.

Solano explicó que el patrón de consumo responde directamente al poder adquisitivo y a la estructura del tráfico.

“En Costa Rica, las drogas sintéticas que se detectan en incautaciones no están destinadas al consumo local, sino a circuitos turísticos, especialmente en zonas costeras, donde los visitantes pagan entre $20 y $30 por una pastilla en fiestas o conciertos”, detalló el jefe policial.

Cocaína estaría perdiendo terreno

En contraste, el mercado mundial experimenta una transformación profunda. En las décadas de los setenta y ochenta, la heroína dominaba las calles estadounidenses; luego fue reemplazada por la cocaína. Hoy, esa cocaína comienza a perder terreno ante las drogas sintéticas por su producción más barata y sencilla.

Algunos teóricos incluso plantean que la cocaína podría reducir su presencia global debido a la sobreoferta actual, calculada en más de 5 mil toneladas anuales, una tercera parte de las cuales no logra colocarse en el mercado.

“Esta sobreproducción podría tener efectos directos en Costa Rica. Una caída en el precio internacional de la cocaína provocaría un aumento en la disponibilidad de crack derivado de bajo costo y alto impacto social, lo que reforzaría la dependencia de las poblaciones más vulnerables”, aseguró el director policial.

Por eso, asegura que la principal amenaza para el país no sería la llegada masiva del fentanilo, sino el abaratamiento de la cocaína.

El verdadero riesgo, según el análisis, es que la calle se inunde de una droga cada vez más barata y accesible.

La droga del adicto en la calle

El crack, también conocido como “piedra”, es el derivado más barato y dañino de la cocaína. Se produce a partir de los residuos del clorhidrato de cocaína mezclados con sustancias químicas como bicarbonato de sodio y solventes, lo que genera una base sólida que se fuma en pequeñas dosis. Cada piedra puede costar entre ¢400 y ¢600, lo que la convierte en la droga más accesible del mercado ilícito costarricense. Su efecto es casi inmediato: una sensación intensa de euforia que dura apenas unos minutos, seguida por una fuerte ansiedad y necesidad de repetir el consumo, según explicó Solano.

Su bajo precio y rápida adicción la han convertido en la sustancia más común entre los habitantes de calle, conocidos popularmente como “piedreros”. En barrios del Gran Área Metropolitana como Hatillo, Sagrada Familia, Barrio Cuba o Paso Ancho, el crack domina el microtráfico y sostiene los llamados y “búnkeres” donde se vende y consume.

A diferencia de las drogas sintéticas, el crack no requiere laboratorios complejos ni rutas internacionales. Es el producto final de una cadena local que empieza con la importación de cocaína y termina en las manos de quienes buscan apenas un respiro químico frente a la pobreza y el abandono.

¿Qué pasaría si cae el precio de la cocaína?

Una reducción significativa en el precio internacional de la cocaína podría tener un impacto directo en el consumo y la violencia en Costa Rica. Actualmente, el país ya enfrenta una sobreoferta de droga proveniente del Pacífico, y los expertos advierten que un abaratamiento aceleraría su circulación en el mercado local.

Si la cocaína se vuelve más barata, los grupos de narcomenudeo tendrían más facilidad para transformarla en crack, el derivado de bajo costo que domina las calles. Esto implicaría un aumento en la disponibilidad de dosis y, por ende, una expansión del consumo en comunidades vulnerables, donde hoy una piedra se consigue por menos de ¢500.

La caída de precios también afectaría las dinámicas criminales. Al disminuir las ganancias por exportación, las estructuras del narcotráfico tenderían a fortalecer la venta interna y a disputarse territorios urbanos para compensar sus pérdidas. Esto podría traducirse en un repunte de homicidios, ajustes de cuentas y enfrentamientos por control de puntos de venta.